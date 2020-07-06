الأزهر: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا في امتحانات الفرق النهائية حتى الآن

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم، تسير بشكل طبيعي حتى الآن، في فترتيها الصباحية والمسائية، والتي بدأت أول أمس السبت.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات، للحفاظ على صحة القائمين على العملية الامتحانية، مشيراً إلى أنه توجد مطهرات باللجان، ويتم تعقيمها أولا أول.

ولفت إلى أن جميع الأسئلة من الأجزاء التي تم شرحها في المحاضرات، طبقاً لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ولم ترد أي شكاوى حول صعوبتها، أو وجود جزئيات من خارج المنهج حتى الآن.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب حتى الآن، سواء باللجان أو المدن الجامعية.

وأكد أنه تم تخصيص مبنيين للعزل بالمدينة الجامعية للبنين والبنات بمدينة نصر، تحسباً لحدوث أي طارئ، ويتم توزيع وجبات جافة على الطلاب، لعدم حدوث أي إصابات.