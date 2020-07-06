أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الأزهر: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا في امتحانات الفرق النهائية حتى الآن

11:49 ص الإثنين 06 يوليه 2020
الأزهر: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا في امتحانات الفرق النهائية حتى الآن

الدكتور يوسف عامر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم، تسير بشكل طبيعي حتى الآن، في فترتيها الصباحية والمسائية، والتي بدأت أول أمس السبت.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات، للحفاظ على صحة القائمين على العملية الامتحانية، مشيراً إلى أنه توجد مطهرات باللجان، ويتم تعقيمها أولا أول.

ولفت إلى أن جميع الأسئلة من الأجزاء التي تم شرحها في المحاضرات، طبقاً لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ولم ترد أي شكاوى حول صعوبتها، أو وجود جزئيات من خارج المنهج حتى الآن.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب حتى الآن، سواء باللجان أو المدن الجامعية.

وأكد أنه تم تخصيص مبنيين للعزل بالمدينة الجامعية للبنين والبنات بمدينة نصر، تحسباً لحدوث أي طارئ، ويتم توزيع وجبات جافة على الطلاب، لعدم حدوث أي إصابات.

الدكتور يوسف عامر امعة الأزهر متحانات الفرق النهائية

الخبر التالى:

البابا تواضروس : صلوا لأجلى ولأجل الكنيسة في هذه الظروف الصعبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: مازلنا في الموجة الأولى من كورونا.. وهذا الأمر سيعني تخطينا الذروة