الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (تعرف عليها)

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة لصالح محافظة الإسكندرية لاستخدامها في إقامة سوق جديدة للجملة.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

وأصدر الرئيس السيسي أيضًا القرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 35ر5 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدول ملكية خاصة بناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2020 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 21ر10 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة محطة محولات جهد (66/11 ك. ف).

نُشرت القرارات بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

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