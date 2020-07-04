وزيرا التنمية المحلية والإسكان يتابعان مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي برأس البر

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر بهدف رفع طاقة المحطة من 50 إلى 75 م3/يوم بتكلفة قدرها 240 مليون جنيه.

واستمعوا إلى شرح تفصيلي من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن مكونات المشروع المُقام على مساحة 63 فدانًا، كما يبلغ عدد المستفيدين من المشروع 500 ألف نسمة بمدينة رأس البر وتوسعات موبكو والسنانية، فضلًا عن قدرة المحطة على استيعاب الطاقة الإضافية برأس البر خلال فصل الصيف.

كما تم الاستماع إلى شرح مُفصل عن أهم المشروعات بقطاع مياه الشرب وأبرزها خزانات رأس البر ومحطة مياه البستان وتوسعات محطة مياه دمياط بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي التي جاء من بينها توسعات محطة رأس البر فضلا عن أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 19 قرية بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل الخدمة إلى 9 قرى أخرى من خلال مشروع البنك الدولي ستصبح دمياط مخدومة بالكامل لتصبح من أولى المحافظات التي نجحت في تغطية جميع القرى بها بتلك الخدمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المحطة تُعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها مؤخرا بهدف تعزيز قطاعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمناطق مختلفة، لافتة إلى أنه تم نجاح تجارب العينات بها تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

​