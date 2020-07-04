"أغاني جديدة لأول مرة".. علي الحجار يوجه رسالة لجمهوره قبل حفل نقابة الصحفيين

(مصراوي):

وجّه المطرب علي الحجار، رسالة مصورة بالفيديو لجمهوره عبر صفحة اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، دعا خلالها الجمهور لمتابعة الحفل الذي يقام (ظأون لاين) تحت رعاية النقابة يوم الجمعة المقبل، الموافق 10 يوليو، في 8 مساء عبر قناته على (يوتيوب) وصفحة اللجنة الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الحجار إنه سيشدو خلال الحفل بأغنيات جديدة ستذاع لأول مرة، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع النقابة على تنظيم حفلات شهرية من خلال اللجنة الثقافية، سيشارك فيها عدد من نجوم الغناء في مصر.

ووجه محمود كامل عضو مجلس النقابة، الشكر للحجار وفرقته على مشاركتهم في الحفل ودعمهم لنشاطي نقابة الصحفيين الثقافي والفني.