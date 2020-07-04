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الإفتاء: إلصاقُ جريمة التحرش بنوع ملابس الضحية وشكلها تبريرٌ واهمٌ

07:38 م السبت 04 يوليه 2020
الإفتاء: إلصاقُ جريمة التحرش بنوع ملابس الضحية وشكلها تبريرٌ واهمٌ

دار الإفتاء المصرية

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إلصاقُ جريمة التحرش النكراء، بقَصْر التُّهْمَة على نوع ملابس الضحية وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ مضيفة أن المسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.

وأضافت الدار في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن الـمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر وخَرْق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ" (متفق عليه).

دار الإفتاء المصرية التحرش الإسلام

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