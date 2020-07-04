الصحة: إعادة العمل بمبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة

(مصراوي):



أعلن الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعادة فتح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.

وقالت تدوينة للحساب الرسمي: "هي النص الحلو اللي بيكمل حياتنا وكل حكاياتنا، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فتحت أبوابها من تاني، علشان نقف جنبك في كل خطوة لحد ما نتطمن عليكي".

وأضافت: "زوري الوحدة الصحية التابعة لمحافظتك، من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، هنستقبل يوميًا من 20 لـ30 سيدة مع اتباع كل الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر".

