الزراعة: إحالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية أول أيام العيد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التصدي لـ12 حالة لتعديات على مساحة 9 قراريط، مؤكدة إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات.

وأكدت الوزارة، إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وجاءت المنوفية والقليوبية في المركز الأول بـ4 حالات لكل محافظة ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والأقصر.



جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي وتلقى الشكاوى والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية تجنبا للعقوبة والإحالة للنيابة العسكرية.​