القوى العاملة: صرف 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك وفقا للشكاوى التي تقدم بها العمال، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات، وبلغت 3 ملايين و869 ألفا و941 دولارا، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار سعد الدين، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن تسوية 42 شكوى وديا، وتحويل 40 للقضاء، ومازال هناك 23 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه في هذا الإطار أجرى نحو 4592 زيارة ولقاءً وقدم استشارات للعمال المصريين منها 119 زيارة للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 27 لقاءً واجتماعا مع التجمعات العمالية، والرد على 4425 استفساراً العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب.

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