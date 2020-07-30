السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي للتهنئة بعيد الأضحى

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.