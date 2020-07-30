بـ 12 لغة.. الأزهر يهنئ مسلمي العالم بعيد الأضحى المبارك

نشرت صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على "فيسبوك"، الخميس، فيديو لتهنئة المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك بـ ١٢ لغة.

وتضمنت اللغات: العربية، والإنجليزية، والبورمية، والفرنسية، والصينية، والأوردية، والبنجابية، والأسبانية، والسواحيلية، والألمانية، والتركية، واللغة الفارسية.

يذكر أن الأزهر الشريف كان قد أطلق صفحته الرسمية باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نهاية شهر مارس الماضي، للتواصل مع جميع المسلمين حول العالم ونشر رسالة الإسلام الصحيحة بشكل سهل ومبسط يتناسب و عالمية رسالة الأزهر الشريف.