أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

بـ 12 لغة.. الأزهر يهنئ مسلمي العالم بعيد الأضحى المبارك

02:06 م الخميس 30 يوليه 2020
بـ 12 لغة.. الأزهر يهنئ مسلمي العالم بعيد الأضحى المبارك

الأزهر الشريف

نشرت صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على "فيسبوك"، الخميس، فيديو لتهنئة المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك بـ ١٢ لغة.

وتضمنت اللغات: العربية، والإنجليزية، والبورمية، والفرنسية، والصينية، والأوردية، والبنجابية، والأسبانية، والسواحيلية، والألمانية، والتركية، واللغة الفارسية.

يذكر أن الأزهر الشريف كان قد أطلق صفحته الرسمية باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نهاية شهر مارس الماضي، للتواصل مع جميع المسلمين حول العالم ونشر رسالة الإسلام الصحيحة بشكل سهل ومبسط يتناسب و عالمية رسالة الأزهر الشريف.

الأزهر الشريف عيد الأضحى المسلمين

الخبر التالى:

ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أيام العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تونس: سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي