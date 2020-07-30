رئيس الوزراء يشهد تشغيل الطريق الساحلي الجديد بطول 50 كيلومتراً
كتب - محمد غايات:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، تشغيل الطريق الساحلي الجديد.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 50 كيلومترًا من الطريق الساحلي الدولي الجديد، منها 10 كيلو مترات جنوب مارينا، وما يزيد على 38 كيلومترًا جنوب العلمين، لاستخدامها بديلاً للطريق الساحلي القديم المار بالمدينة، والتي نفذت ضمن شبكة الطرق الإقليمية المقترحة للمشروع القومي الثالث من طرق الجمهورية، للربط من مطار برج العرب لمطار العلمين.
وخلال الجولة التفقدية للطريق الساحلي، أوضح الوزير أن الطريق الذى تم افتتاحه يبدأ من الكيلو 94 عند بوابة مارينا واحد وحتى الكيلو 128 على الطريق الساحلى القديم، وبه 4 كبارى تم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه باق 50 كيلومترًا أخرى حتى يتم غلق من الإسكندرية إلى العلمين، وهي المسافة التي تبدأ من عند مطار برج العرب لبداية الطريق الساحلي الجديد عند مارينا الكيلو 94.
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