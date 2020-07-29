الحكومة: إجراءات صارمة حال زيادة إصابات كورونا مرة أخرى
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستقر إجراءات احترازية صارمة، حال زيادة أعداد إصابات مرضى فيروس كورونا.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، الأربعاء، أن الحكومة ستضطر إلى إغلاق بعض الأنشطة حال زيادة الإصابات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، بـ:متابعة كافة (المحاولات) العالمية لتصنيع لقاح لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير حصة مناسبة لمصر، طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن".
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