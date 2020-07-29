الصحة العالمية: 4 تجارب في مراحل متقدمة لإنتاج لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة ‪ العالمية لدول شرق المتوسط، إن هناك سباق حالياً لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى وجود 150 لقاحا مسجلا منها 25 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، و4 لقاحات في مراحل متقدمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا ‬وعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأضاف المنظري: نعمل مع الدول والمراكز وكذلك مع الداعمين من أجل وصول اللقاحات إلى الدول بالتساوي وشفافية حتى تصل لجميع البلدان.

وأوضح أن إقليم شرق المتوسط من ضمن الأقاليم التي سيتم تمويلها بهذه اللقاحات، ودول أخرى تقوم بشراء اللقاح بالتعاون مع المنظمة، كما أن هناك عدد من دول الإقليم دخلت في تجارب مع الدول والمراكز التي تنتج اللقاحات.