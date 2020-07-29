لإضعاف مقاومتها..المفتي: صعق الحيوانات بالكهرباء قبل الذبح جائز شرعا

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تخدير الحيوان قبل ذبحه جائز شرعًا، لإضعاف مقاومتها قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أو بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

وأوضح مفتي الجمهورية في فتوى له، أنه يجوز تخدير الحيوانات تخديرًا خفيفًا، أو صعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أو بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ.

وشدد المفتي على أنه إذا أدت وسائل الذبح السابقة لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

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