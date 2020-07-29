البيئة: إجراءات استباقية وفتح مواقع تجميع قش الأرز لمجابهة نوبات تلوث الهواء

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بعدد من المحافظات لهذا العام.

وقالت فؤاد في تصريح اليوم الأربعاء، إن لجنة المواقع بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية استقبلت 55 طلبا لفتح مواقع تجميع قش الأرز بمركز أولاد صقر والحسينية وفاقوس وكفر صقر، كما استقبلت أعضاء لجنة تأجير المعدات 68 طلبا لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمراكز ديرب نجم وأولاد صقر والحسينية حتى الآن.

ونفذ فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية عددا من الحملات التوعوية استهدفت العديد من المزارعين بقرى العزازى وكفر العزازى بمركز أبو حماد وكفر أبو حطب بمركز ههيا لنشر الوعي البيئي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وكيفية الاستثمار فيها وذلك بالإشتراك مع مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إضافة إلى توجيه المزارعين والشباب للعمل فى إنشاء مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الأرز فى العديد من المجالات بدلا من حرقه .

وقام الفرع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش على محطة معالجة الصرف الصحي بالربعماية ومحطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح ، وتم أخذ عينة مياه من السيب النهائي للمحطات بعد تمام عملية المعالجة وذلك للقيام بتحليلها بمعمل الفرع لبيان مدى مطابقتها للمعايير والنسب البيئية طبقا لأحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية.

كما قام بفحص ومتابعة الشكوى الواردة بشأن تضرر عدد من المواطنين من مخبز آلى بمدينه أبوكبير حيث تم معاينة المخبز ومراجعة المستندات الخاصة به واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمخالفته للإشتراطات البيئية.​