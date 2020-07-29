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حار رطب على القاهرة والوجه البحري.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

05:00 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
حار رطب على القاهرة والوجه البحري.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وقالت الهيئة، في بيان، أن طقس الأربعاء حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 - 25، والسواحل الشمالية 30- 26، جنوب سيناء 40 -30، شمال الصعيد 41- 29، جنوب الصعيد 45 - 33.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس، حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة على جنوب الصعيد تصل لـ46 درجة على جنوب الصعيد، و41 على شمال الصعيد و40 على جنوب سيناء، بينما تتراوح بين 37 و 36 درجة على القاهرة والوجه البحري، وتسجل 30 على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية، تتمثل في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن طقس الجمعة، أوضحت الهيئة أنه حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 - 25، والسواحل الشمالية 30- 26، جنوب سيناء 402 -30، شمال الصعيد 41- 29، جنوب الصعيد 46 - 29.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية، تتمثل في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.​

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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