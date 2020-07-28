السياحة: تشغيل 39 يخت سفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بعد استيفاء الضوابط الصحية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، تشغيل 39 يخت سفاري بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لاستئناف العمل بالأنشطة البحرية.

وأضافت سامي، أن اللجان المتخصصة راجعت الضوابط والاشتراطات لـ 31 يخت سفاري بالبحر الأحمر شملت سي فريند، والدبران، وجراند سي سربنت، و سي سربنت، و كونتسا مايا ، و ميسترال، و سي ولف فيلو، و سي ولف سول، و سي ولف دومنيتور، و ني مار ، و دولشي فيتا ، و فيتا ٢، و جولدن دولفين، و جولدن دولفين ٢، و جولدن دولفين ٣، افروديت، و مارتينا ١، و كورال دريمز، و ستار جيت، و سميرة ديسكفري، و اميليا ديسكفري، و البرنسيسة بسمة، و سي كينج ماركو، و جى اند بى مارين ، و سفن سيز - مارينا الشيراتون القديم، و اوكيانوس - مارينا ، و الموندا - مارينا الشيراتون القديم، و سمسم دايف - مارينا الشيراتون القديم، و ٣ ايميلى- مارينا الشيراتون القديم، و سي دراجون- مارينا الشيراتون القديم، و برو دايفرز كورنر - مارينا سهل حشيش.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً فحص 8 يخوت سفاري بجنوب سيناء وهي بلو فورس 2، و اوشن دريم، و الطويل 1، والطويل 2، و بيلا 1 سقالة وطنية، و بيلا 2 سقالة وطنية، و كارلتون كوين سقاله ترافكوا، و ايولس بسقاله وطنية.

وأضافت، أنه بعد الموافقة على تشغيل 39 يخت سفاري بالبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وصل إجمالي عدد اليخوت الحاصلة على الشهادة حتى الآن منذ استئناف السياحة الخارجية في أوائل يوليو الجاري إلى 81 يخت سفاري، منهم 67 يختا بالبحر الأحمر، و 14 يختا بجنوب سيناء، مؤكدة أنه سيتم إيفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع اليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.