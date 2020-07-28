الكهرباء: 300 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو، تلقت حتى الآن حوالي 300 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، فيما تستقبل المنصة 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي واجهزة التليفونات المحمولة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9، مشيرة إلى أن المنصة تستقبل أيضا عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشيرا إلى استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.​