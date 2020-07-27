"26 ألف سائح دون إصابات بكورونا".. العناني يبحث دفع حركة السياحة الإنجليزية

كتب- يوسف عفيفي:



بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع سير جيفري أدامز سفير بريطانيا بالقاهرة، تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة ودفع الحركة السياحة بين البلدين، حيث يعتبر السوق البريطاني من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وحضر اللقاء، السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

واستعرض العناني، خلال اللقاء، التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة، مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وأوضح أنه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، دون رصد أية حالة إصابة واحدة.

وأشاد السفير البريطاني بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة، موضحًا أنه لا يوجد أية قيود أو موانع على السفر إلى مصر من بريطانيا، إنما يحكم السفر بعض النصائح والضوابط العامة.

جدير بالذكر أن مصر وبريطانيا تتمتع بعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.