القوى العاملة: تعيين 37 شاباً بمحافظة الأقصر

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 37 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم استخراج عدد 208 شهادات قيد.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، أوضح فيه أن المديرية تابعت صرف الدفعة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس السيسي خلال شهر يونيو الماضي، من خلال 57 منفذاً على مستوى المحافظة موزعين 17 فرعا للبنك الزراعي المصري، و 40 فرعا لهيئة البريد خلال الفترة من 21 حتى 26 يونيو 2020.

وتلقت المديرية أيضاً، نحو 11 شكوى عمالية تم تسوية 5 منها ودياً، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، وتم حفظ الباقي، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 88 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.