محافظ القاهرة يستقبل وفد شركة منتجات إطفاء

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، وفد إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الإطفاء، حيث قدمت 10 صناديق متحركة لجمع القمامة هدية لمحافظة القاهرة بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومي.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في جميع المجالات وخاصة ملف النظافة.