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محافظ القاهرة يستقبل وفد شركة منتجات إطفاء

03:50 م الأحد 26 يوليه 2020
محافظ القاهرة يستقبل وفد شركة منتجات إطفاء

محافظ القاهرة يستقبل وفد شركة منتجات إطفاء

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، وفد إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الإطفاء، حيث قدمت 10 صناديق متحركة لجمع القمامة هدية لمحافظة القاهرة بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومي.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في جميع المجالات وخاصة ملف النظافة.

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محافظ القاهرة منتجات إطفاء شركة منتجات إطفاء خالد عبدالعال

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