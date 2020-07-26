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أمطار ورياح وحرارة تصل لـ47 على الجنوب.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

12:04 م الأحد 26 يوليه 2020
أمطار ورياح وحرارة تصل لـ47 على الجنوب.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع نشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لدرجتين على القاهرة و4 درجات على المناطق الجنوبية.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الأحد: حالة الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتابع: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 35 وتصل لـ 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 وحتى 44 درجة، بينما تصل لـ47 درجة نهاية الأسبوع".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى السابعة صباحا على القاهرة والوجه البحري،، وتتلاشى مع بداية سطوع أشعة الشمس.

وأوضح شاهين، أن جنوب الصعيد يشهد سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها المناطق الجنوبية نتيجة منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار رياح

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