طلب إحاطة عاجل لإعادة النظر في تسعير قيمة المتر مقابل التصالح بشرق القاهرة

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإعادة النظر في تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق وبدر).

وقال حجازي، في بيان صحفي له اليوم الأحد: تؤكد المستندات الرسمية الصادرة بتلك المدن ارتفاع العديد من تسعير قيمة المتر المسطح بالعديد من المناطق بمدن شرق القاهرة الثلاث عن مثيلتها داخل نفس المحافظة (محافظة القاهرة) كما هو وارد في قرار محافظ القاهرة رقم 3967 لسنة 2020 والمنشور بالعدد 153 من جريدة الوقائع المصرية في 7 يوليو 2020 دون وجود أي أسباب واضحة ومبررة من أجهزة تلك المدن الثلاث عن تلك الفروق الضخمة في تسعير المترالمسطح.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أنه من الملاحظ أيضًا الفارق الضخم في تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق وبدر) بما هو مدون في قرارات محافظ الجيزة رقمَي 8170 و8171 لسنة 2019، والمنشورة بالعدد 290 في 25 ديسمبر لسنة 2019، خصوصًا في أرقام قيمة المتر المسطح مقابل التصالح (السكني والتجاري) ، كما أن التسعير بالعديد من المناطق بمحافظة الجيزة والواردة في تلك القرارات السابق الإشارة إليها أقل بكثير من مثيلتها بمدن شرق القاهرة.

وتابع حجازي: حق الحكومة في تحصيل الرسوم وزيادة موارد الموازنة العامة للدولة لا جدال فيه؛ ولكن المساواة العادلة بين كافة المناطق داخل محافظات الجمهورية يجب أن تقوم على المقارنة العادلة بين الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القاطنة لمناطق المحافظة الواحدة، مطالبًا بأن تكون الرسوم عادلة عند مقارنة المناطق بالمحافظات طالما تشابهت الطبقات الاجتماعية والاقتصادية القاطنة؛ بحيث تطبق العدالة عند تحصيل الرسوم التي تفرضها الحكومة.. يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي أسس غير علمية أو غير منطقية.

واختتم البرلماني: وبناء عليه، أدعو رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى تحويل طلبي هذا إلى اللجان المختصة.