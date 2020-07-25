حدث في 8 ساعات| مقابل التصالح في مخالفات البناء لـ9 أحياء بالقاهرة.. وتفاصيل طقس أسبوع حار
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها قرار جمهوري بالموافقة على استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في قنا، وإعلان وزارة التموين صرف 87% من المقررات التموينية لشهر يوليو.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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