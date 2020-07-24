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انضمام الطائرة السابعة من طراز آيرباص "A320 Neo" لأسطول مصر للطيران

11:00 م الجمعة 24 يوليه 2020
انضمام الطائرة السابعة من طراز آيرباص "A320 Neo" لأسطول مصر للطيران

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، الطائرة السابعة من طراز "A320neo" والتي تحمل حروف تسجيل "SU-GFP" قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز في فرنسا.

يعد هذا الطراز من الطرازات ذات المدى المتوسط الذي يخدم شبكة مصر للطيران، ويعزز قدرتها التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة واقتصاديات في التشغيل، حيث يوفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى هيكل يعد الأوسع ضمن فئته.

وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.

وتمتاز الطائرة بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

مطار القاهرة الدولي طائرة A320neo شركة مصر للطيران فرنسا

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