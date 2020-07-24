حدث في 8 ساعات| غرامات على نقل جلود الأضاحي دون تصريح.. وحقيقة تخفيض خطبة الجمعة لـ7 دقائق
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، نفي وزارة الأوقاف تحديد موعد الخطبة بـ7 دقائق، وإعلان غرامات نقل جلود الأضاحي بدون تصريح، وتفاصيل طقس السبت.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي..
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