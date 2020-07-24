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20 ألف كتاب.. "التنمية الثقافية" يدعم المدارس والمتاحف بأحدث الإصدارات

06:02 م الجمعة 24 يوليه 2020
20 ألف كتاب.. "التنمية الثقافية" يدعم المدارس والمتاحف بأحدث الإصدارات

أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية

(مصراوي):


أهدى صندوق التنمية الثقافية، مجموعات من الكتب المهمة والإصدارات الحديثة، لتزويد مجموعة من المكتبات في القاهرة والمحافظات، منها مكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد 4000 كتاب.

ووفق بيان صدر اليوم عن الصندوق، تم دعم عدد من قصور الثقافة والجمعيات والمؤسسات والمدارس، خلال العام الحالي، وهي جمعية الشرق بعرب غنيم، قصر ثقافة العبور بالقليوبية، قصر ثقافة شرق النيل ببني سويف، قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، مؤسسة اصنع مهاراتك بالقاهرة، مكتبة طموه بالجيزة، مدرسة المؤمن بمنشاة القناطر بالقليوبية.

كما تم تزويد عدد من مكتبات قصور الثقافة والجمعيات والمؤسسات وهي قصر ثقافة الأسمرات بالقاهرة، وقصر ثقافة الرحمانية بالبحيرة، ومكتبة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وإذاعة البرنامج الثقافي بالقاهرة، كلية الأداب ببورسعيد، أكاديمية ناصر العسكرية، مدرسة العجمي الثانوية بالإسكندرية، مكتبة مصر العامة بفاقوس بالشرقية، مكتبة مصر العامة بالقصير بالبحر الأحمر، ليصل إجمالي ما تم إهدائه من قطاع الصندوق للمكتبات علي مستوي مصر أكثر من 20000 كتاب.

المدارس صندوق التنمية الثقافية العاصمة الإدارية الجديدة المتاحف

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