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حار رطب والقاهرة 36 درجة.. تفاصيل طقس 72 ساعة

05:00 ص الجمعة 24 يوليه 2020
حار رطب والقاهرة 36 درجة.. تفاصيل طقس 72 ساعة

طقس حار

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

الجمعة

يسود طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارًا لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة
القاهرة الكبرى: 36 24.
الوجه البحري: 36. 24.
السواحل الشمالية الغربية: 31 23.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 24.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 39 30.
شمال الصعيد: 38 28.
جنوب الصعيد: 42 30.

السبت
يسود السبت المقبل، طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلاً وتتكاثف الشبورة المائية صباحًا، والرياح تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة
القاهرة الكبرى: 36 25.
الوجه البحري: 36 25.
السواحل الشمالية الغربية: 30 24.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 25.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 40 30.
شمال الصعيد: 39 28.
جنوب الصعيد: 43 31.

الأحد
القاهرة الكبرى: 36 25.
الوجه البحري: 36 25.
السواحل الشمالية الغربية: 31 23.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 24.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 40 29.
شمال الصعيد: 38 28.
جنوب الصعيد: 44 32.​

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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