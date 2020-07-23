فرج عامر : كلمة السيسى فى ذكرى ثورة يوليو أكدت قدرة الجيش والشعب فى حماية مصر

مصراوي

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو، تضمنت العديد من القضايا المهمة داخليا وخارجيا، مشيدا بحديث الرئيس عن الجيش والشعب المصري.

وقال " عامر " فى بيان له الخميس، أن الرئيس السيسى طمأن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية على مستقبل مصر، وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه البلاد داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما عندما أكد أن ضباط الجيش المصرى البواسل على مر التاريخ حظوا بتأييد شعبى مكنهم من استرداد الدولة المصرية .

وأشار، إلى أن من يقرأ التاريخ المصرى يعرف ويعى جيدا أن هناك علاقة استراتيجية وأبدية تربط بين الجيش المصرى الباسل والشعب المصرى العظيم، وهذا سر قدرة الدولة المصرية على سحق ومواجهة كل من يريدون النيل والمساس بالأمن القومى المصرى وهذا ايضا هو سر بقاء الدولة المصرية