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انتصار السيسي في ذكرى 23 يوليو: أضيفت إلى سجلات نضال الشعب

02:49 م الخميس 23 يوليه 2020
انتصار السيسي في ذكرى 23 يوليو: أضيفت إلى سجلات نضال الشعب

انتصار السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

واختتمت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمتها :" كل عام وأنتم بخير".​

انتصار السيسي الشعب المصري ثورة 23 يوليو السيسي

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