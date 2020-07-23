انتصار السيسي في ذكرى 23 يوليو: أضيفت إلى سجلات نضال الشعب
كتب- أحمد عبدالمنعم:
هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة.
واختتمت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمتها :" كل عام وأنتم بخير".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89745
عدد المصابين
-
30075
عدد المتعافين
-
4440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15264082
عدد المصابين
-
9240341
عدد المتعافين
-
623567
عدد الوفيات
إعلان