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شديد الحرارة على الجنوب و إثارة للرمال..الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

11:18 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
شديد الحرارة على الجنوب و إثارة للرمال..الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه طقس غد الأربعاء معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد ليلا.

وأضافت الهيئة، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة.

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

وتابعت: "تنخفض الرؤية الأفقية هناك خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية".

الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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