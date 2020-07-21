"البحث العلمي": تفعيل منصة الابتكار لرواد الأعمال والشركات الناشئة والباحثين

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفعيل منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار، للأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والصناعة المصرية مجانًا في كل شئون الملكية الفكرية، وكذلك التراخيص التكنولوجيه ونقل التكنولوجيا وعمليات الابتكار والصناعات الإبداعية.

وأوضحت "البحث العلمي"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم إنشاء المنصة وتطويرها بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع TED-PPP الذي تشرف على إدارته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، ويعزز مشروع TED-PPP دور الابتكار وحقوق الملكية الفكرية كأدوات هامة تساهم في تسريع التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المستخدمة.

وأوضح الدكتور عمرو رضوان، المشرف على وحدة دعم الابتكار أن المنصة تعتبر رافد هام من روافد بنك الابتكار المصري المنصة التي وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهي المنصة الحكومية الأولى للابتكار المجتمعي في مصر ويمثل سوق إلكتروني ومعرض دائم للابتكارات في كل المجالات بضمان الأكاديمية، والذي يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المعرفي، وتشجيع تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيات والمعارف والابتكار، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للصناعة المصرية بتعزيز المكون المعرفي والابتكاري.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منة الله الكتامي، المدير التنفيذي لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمى أنه يتم أيضا من خلال المنصة الإلكترونية تقديم الدعم للباحثين الذين يستهدفون استغلال مخرجات أبحاثهم وكذلك تقديم النصائح الخاصة بتقييم نتائج الأبحاث، والعائد الاقتصادي المحتمل، والخطوات التالية الواجب اتباعها لتحقيق ذلك، كما تقوم المنصة بنشر دورية تتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة، ونشرات إخبارية شهرية تصل إلى مجموعة واسعة من المستفيدين، وذلك من خلال الرابط التالي https://iprhd.eib.eg/portal/en/home.