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الإفتاء: لهذا السبب نعتمد على السعودية في إعلان بداية ذي الحجة

06:08 م الإثنين 20 يوليه 2020
الإفتاء: لهذا السبب نعتمد على السعودية في إعلان بداية ذي الحجة

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن بداية شهر ذي الحجة، اليوم الاثنين، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنه فور إعلان المملكة العربية السعودية، موعد بداية شهر ذي الحجة، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن الأربعاء الموافق 22 من يوليو الجاري، هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية.

دار الإفتاء المصرية شهر ذي الحجة المحكمة العليا في السعودية

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