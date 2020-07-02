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تخفيض 25%.. مصر للطيران تُسير 3 رحلات أسبوعية للبحرين وواحدة إلى قبرص

02:22 م الخميس 02 يوليه 2020
تخفيض 25%.. مصر للطيران تُسير 3 رحلات أسبوعية للبحرين وواحدة إلى قبرص

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من البحرين ولارناكا، حيث تبدأ رحلات البحرين بمعدل 3 رحلات أسبوعية اعتبارًا من 2/7/2020 أيام الخميس والسبت والثلاثاء وتزيد إلى 5 رحلات أسبوعية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

وطرحت الشركة تخفيضا قدره 25% على رحلاتها إلى البحرين مع شراء التذاكر حتى 10 يوليو والسفر حتى 31 يوليو 2020.

كما قررت الشركة استئناف رحلاتها إلى لارناكا (قبرص) بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم جمعة اعتبارًا من 10/7/2020.

جدير بالذكر أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على رحلات مصر للطيران وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

مصر للطيران قبرص البحرين

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