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الكهرباء: 60 ألف زائر و200 استفسار عبر المنصة الإلكترونية في يومها الأول

02:05 م الخميس 02 يوليه 2020
الكهرباء: 60 ألف زائر و200 استفسار عبر المنصة الإلكترونية في يومها الأول

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، تقريرًا يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي تم تفعيلها أمس الأول من يوليو.

وأوضح التقرير، أنه خلال اليوم الأول من تفعيل المنصة الإلكترونية استقبلت المنصة 60 ألف زائر من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

وأضاف التقرير، أن المنصة تلقت حوالي 3800 طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، كان أكثرها عدداً لشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشار الوزير، إلى أن المنصة استقبلت أيضاً حوالي 200 استفسار من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد على استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس المقبل.​

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خدمات الكهرباء المنصة الإلكترونية

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