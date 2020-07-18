قبل ساعات.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في "سكن مصر" (فيديوجرافيك)
(مصراوي):
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدا الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن المشروعات المطروحة للحجز، مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.
ويتواجد المشروع في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة)، كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.
ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
87172
عدد المصابين
-
27868
عدد المتعافين
-
4251
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14140093
عدد المصابين
-
8399057
عدد المتعافين
-
597647
عدد الوفيات
إعلان