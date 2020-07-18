​حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الأحد 19 يوليو بالدرجات

كتب- أسامة علي:



قالت الدكتورة إيمان شاكر، إنه من المتوقع أن يكون طقس الأحد، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف شمالًا معتدل جنوبًا في الليل.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، أن هناك شبورة مائية خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وخاصة الطرق الزراعية.

ومن المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين مناسبتين لكافة عمليات الصيد والملاحة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 35

السواحل الشمالية 30

شمال الصعيد 38

جنوب الصعيد 42