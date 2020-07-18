حدث في 8 ساعات| تفاصيل حريق الموسكي.. وجراحات عاجلة لإنقاذ عدد من مصابي كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الداخلية، ووزير النقل يشهد الانطلاقة الجديدة للقطارات عالية المستوى، و"المستشفيات التعليمية" تجري تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ مصابي كورونا، بالإضافة إلى السيطرة على حريق بأحد العقارات بالموسكي دون إصابات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..