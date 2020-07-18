حدث في 8 ساعات| تفاصيل حريق الموسكي.. وجراحات عاجلة لإنقاذ عدد من مصابي كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الداخلية، ووزير النقل يشهد الانطلاقة الجديدة للقطارات عالية المستوى، و"المستشفيات التعليمية" تجري تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ مصابي كورونا، بالإضافة إلى السيطرة على حريق بأحد العقارات بالموسكي دون إصابات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
الخبر التالى:"ننتظركم فعودوا سريعًا".. وزير السياحة والآثار يوجه رسالة إلى الفرنسيين بمناسبة العيد الوطني
الأخبار المتعلقة
-
"شائعات كاذبة".. البابا تواضروس الثاني ينفي إصابته بفيروس كورونا
-
20 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 1592 راكبًا من جنسيات مختلفة
-
بعد 60 عامًا.. التعليم العالي: قانون جديد لتنظيم البعثات
-
وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بخارطة طريق في إدارة الموارد الطبيعية للأجيال
-
جلسة حوارية لوزيرة الهجرة مع نظيرَيها اليوناني والقبرصي.. وأطباء يتبادلون
-
بـ260 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتابع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
86474
عدد المصابين
-
27302
عدد المتعافين
-
4188
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14140093
عدد المصابين
-
8399057
عدد المتعافين
-
597647
عدد الوفيات
إعلان