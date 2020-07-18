هل تستأنف حديقة الحيوان بالجيزة العمل في عيد الأضحى؟.. اللواء رجائي يُجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحديث عن استئناف حديقة الحيوان بالجيزة نشاطها خلال أعياد عيد الأضحى المبارك ليس صحيحاً حتى الآن، لافتًا إلى أن قرار الحظر ينطبق على الشواطئ والأماكن العامة؛ ومنها الحديقة.

وأضاف رجائي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الصور الملتقطة لأعمال النظافة والتجميل هي من ضمن الأعمال اليومية للحديقة، لافتًا إلى الالتزام التام بقرارات الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري.



وأشار مدير الحديقة إلى الاستعداد التام لاستئناف النشاط مرة أخرى حال أعلنت الدولة رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أن كل العاملين يتشوقون لعودة العمل مرة أخرى.



وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للحديقة صورًا لأعمال النظافة، مما دفع بعض المحبين للحديقة من اعتبار هذه إشارة إلى عودة العمل.

وتغلق حديقة الحيوان أبوابها أمام الجمهور منذ 17 مارس الماضي وحتى الآن.