وقف الإزالة وتوصيل المرافق.. 6 فوائد للتصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أوشكت المهلة المحددة من قبل الحكومة لمرتكبي مخالفات البناء خلال السنوات السابقة على الانتهاء حيث تنقضي في 30 سبتمبر المقبل وبذلك يتبقى عليها نحو 74 يوما.

وينشر مصراوي 6 فوائد تعود بالنفع على المواطن جراء التصالح في المخالفات الخاصة به، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

1- وقف إجراءات التقاضي في جميع الدعاوى الخاصة بالمخالفة محل التصالح.

2- توصيل المرافق للعقارات الممنوع عنها إيصال المرافق بسبب مخالفتها.

3- وقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفة البنائية.

4- بمثابة ترخيص للمنشآت التجارية بالعقار المخالف.

5- يعد التصالح بمثابة رخصة للعقار المخالف تفيد بقانونية موقفه.

6- يمكن للمواطن بعد التصالح على المخالفة إصدار قرارات تراخيص تعلية أو تشطيبات أو غيرها من الأعمال الأخرى.