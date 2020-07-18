"المستشفيات التعليمية": إجراء تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ عدد من مصابي كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء الطواقم الطبية العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة لإنقاذ عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إطار جهود وزاره الصحة بتوفير كافة الخدمات الصحية وتقديم كامل الرعاية الطبية للمصابين.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إنه يوما بعد يوم يثبت أبطال الهيئة أنهم خط الدفاع الأول عن حياة أبناء الوطن وأنهم خيرة أطباء وجراحي الوطن ويسطرون ملحمة رائعة في مكافحة جائحة كورونا بمختلف وحدات الهيئة المنتشرة في ربوع مصر.

وأوضح الدكتور باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، أن مريضة تبلغ من العمر 62 سنة ويشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ووجد أنها تعاني من انسداد بالقناه المراريه نتيجة وجود حصوات والتهابات شديدة بالقنوات المرارية، أدت إلى صدمة تسممية وهبوط حاد بضغط الدم وارتفاع بوظائف الكلى كادت أن تودي بحياتها.

ولفت عيسى الي أنه على الفور قام فريق طبي متميز من أبطال المعهد بإجراء منظار قنوات مرارية وتركيب دعامة بالقناة المرارية لتستقر الحالة وتم حجزها بالرعاية المركزة للمتابعة على مدار الساعة، كما قام أطباء قسم الأشعة التشخيصية و التداخلية بمعهد الكبد بعمل بذل لخراج كبير الحجم في البطن لمريضة سكر مصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق تركيب قسطرة بذل خارجي استرشادا بالموجات الصوتية بتخدير موضعي.

وأضاف الدكتور وائل الدرندلى مدير مستشفى المطرية التعليمي، أن جراحي المستشفى اجروا عدة تدخلات جراحية، إذ تم إنقاذ مريض يبلغ من العمر ٤٠ سنة ويعاني من كورونا وآلام شديدة بالصدر وتم تشخيص الحاله جلطه حاده بالشريان التاجي وعلي الفور تم نقله إلى قسطره القلب وتصوير الشرايين وتبين وجود انسداد كامل بالشريان الامامي الأيسر النازل وتم عمل قسطره علاجيه وتوسيع للشريان وتركيب دعامتين، والمريض حالته مستقره وتم نقله إلى رعايه القلب لاستكمال العلاج.

كما حضر إلى المستشفى مريض يعاني من كسر مضاعف بالكاحل الأيسر مع وجود فقدان بجزء كبير من الجلد والأنسجة والعظام وذلك نتيجه حادث قطار و بعد استقرار الحاله العامه له أجريت له جراحه تنظيف و استئصال للأنسجه الميته و تم عمل مثبت خارجي مثلثي وحالته الآن مستقرة ويحظى بكامل الرعاية ، وأيضا تم التعامل مع مريض يعاني من كسر أعلي عظمه الفخذ الأيمن وتم إجراء جراحة تثبيت مفتوح بواسطه شريحه معدنيه ومسامير ويخضع الآن للعلاج والرعاية الطبية الكاملة.

وتابع بأن المستشفى استقبل مريضه تعاني من كسر بقاعدة عنق الفخذ الأيمن وتعاني من أعراض التهاب رئوي نتيجه إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وبعد استقرار الحاله العامه لها أجريت لها جراحه رد مفتوح وتثبيت بواسطه مسمار فخذي ديناميكي حركي وحالتها مستقره الآن.

كما تم التعامل مع مريض يعاني من كسر غير مستقر أعلي عظمه الفخذ الأيسر ويعاني من أعراض التهاب رئوي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وأدخل للرعايه المركزة و عند استقرار الحاله العامه و تعافيه نسبيا من أعراض الجهاز التنفسي أجريت له جراحه رد و تثبيت بواسطه مسمار نخاعي تشابكي لأعلي عظمه الفخذ والحالة مستقرة وتخصع للعلاج الآن.

وأفاد د. عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي بأنه تم إنقاذ مريضة عمرها ٦٥ عام مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعاني من إرتفاع في وظائف الكلي نتيجة لإنسداد بحصوة في الحالب الايمن وتم تفتيت حصوة بالحالب الأيمن عن طريق منظار الحالب وتركيب دعامتين بالحالبين تحت إشراف د. محمد الأتربى إستشارى جراحة المسالك البولية.

وقال الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي، انه تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ مريض يبلغ من العمر ٦٧ سنة ومصاب بفيروس كورونا المستجد ويعانى من قرحة معده منفجرة وعلى الفور تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمه وتحضير المريض للعمليات وتم التعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيا والمريض الآن بالعناية المركزه ويقوم فريق الجراحة بالمتابعه اليوميه.