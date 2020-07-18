كرم جبر: ماسبيرو الذراع الطويلة للإعلام المصري وستعود له الريادة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهيئة الوطنية للانتخابات والإعلام هما طرفا المعادلة في انتخابات مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لتنظيم احتفالية منتدى الإعلام لتغطية انتخابات "الشيوخ"، "في مكان فخم ويليق بالحدث والمناسبة"، متمنياً أن تتكرر هذه الفعاليات؛ بحيث يكون ماسبيرو الذراع الطويلة للإعلام المصري وتعود إليه الريادة والسيادة.

وأضاف جبر، خلال كلمته بالمنتدى، اليوم السبت: "هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ ستعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب؛ الهدف أن نقدم خدمة للإعلام والإعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالأحداث والحقائق والمعلومات".

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سيقدم كما وعد كل التسهيلات الممكنة للإعلاميين من تصاريح وتوفير المعلومات أولًا بأول، معقبًا: "وعرضت أن يكون هذا المكان الذي تعلن فيه نتيجة الانتخابات، باعتبار ماسبيرو قلب الإعلام المصري؛ لأنه إعلام قومي وطني يعبر عن ضمير المجتمع، فليس له انتماء إلا خدمة الرأي العام والمواطن المصري".

بدأ منذ قليل منتدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمبنى ماسبيرو.

ويشارك في الفعاليات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من المستشارين أعضاء اللجنة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والصحفيين.

يدور المنتدى حول التعريف بلوائح وقوانين الانتخابات وأصول التغطية الصحفية والإعلامية لها، كما تتناول مناقشات وتبادل الأسئلة حول العملية الانتخابية، وحتى إعلان النتيجة وما يجوز للإعلام تناوله وما المحظور عليه.