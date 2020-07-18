القوى العاملة: تعيين 281 عاملا بينهم 4 من ذوي الهمم بالدقهلية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 281 عاملا من بينهم 4 من ذوي الهمم، من الذكور والإناث بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم تسجيل 2092 راغب عمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن المديرية صرفت منح رعاية صحية واجتماعية بمبلغ 27 ألف جنيه لـ 8 حالات، حيث تم صرف ألفان جنيه منحة مواليد، و4 آلاف منحة رعاية صحية لعملية جراحية صغرى لعاملين، و5 آلاف جنيه عملية جراحية كبرى لعامل، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل، فضلا عن صرف 6 آلاف جنيه منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى، وتم تسجيل 120 عاملا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية بالدقهلية، أنه تم تلقى 27 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 23 فردية و 4 جماعية، وتم تسوية جميعها ودياً.

وأشار القللي، إلى أن المديرية تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنشآت، وذلك من خلال التفتيش على 452 منشأة بحملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وتم التأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخلها، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة حفاظاً علي العاملين من انتشار الفيروس.