أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يهنئ وزارة الشئون الإسلامية الكويتية بعودة صلاة الجمعة

08:59 م الجمعة 17 يوليه 2020
رئيس القطاع الديني بالأوقاف يهنئ وزارة الشئون الإسلامية الكويتية بعودة صلاة الجمعة

الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوق

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكيل أول الوزارة، الإدارة العامة لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، بنجاح عودة صلاة الجمعة، بعد أن تم تعليقها لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد ناصر المطيري، وكيل وزارة الشئون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بالكويت، الشكر لمديري إدارات المساجد والعاملين بالقطاع والأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والمنظمين والمتطوعين على جهودهم في نجاح عودة صلاة الجمعة.

وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية بدولة الكويت، عودة صلاة الجمعة، بتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد أن تم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر.

جابر طايع صلاة الجمعة الكويت فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مفاوض بلجنة سد النهضة يكشف كواليس التفاوض وأسباب الفشل وموقف السودان (حوار)