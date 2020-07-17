جهازا الشيخ زايد والسادات ينفذان حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

كتب- محمد عبدالناصر:

شن جهازا مدينتي الشيخ زايد والسادات، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهازين، حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينتين، بهدف التصدي للمخالفات وإزالتها على الفور للحفاظ على النسق الحضاري للمدينتين.

وأكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن إدارة التنمية بالتعاون مع أمن الجهاز، نفذت حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة بالمدينة، والقضاء على العشوائيات بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات والمخالفات بمول الحرمين بالحي ١٦ ومول النوران بالحي الأول.

وفي سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز، شنتا حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات من الأسواق التجارية والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وغير المرخصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة إشغالات من أمام المحال أرقام 31، 35، 45،18، و4 ورش، بجانب إزالة كشك مخالف وبدون ترخيص بالسوق التجارية للمنطقة السكنية الرابعة، وإزالة الأرصفة والبلدورات المخالفة والإشغالات من أمام المحلين رقمي 1، 2 قطعة 1 بمحور خدمات الحي الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التعدي على حرم الطريق العام، والتسبب في التكدس المروري بالشارع، كما تم إزالة 5 لوحات إعلانية مخالفة وغير مرخصة بذات الحي.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من جميع الممارسات الخاصة بالتعديات على الطريق العام، ومخالفة النشاط، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدى لأي مخالفات وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين.

وأضاف "منيع"، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مشكَّلة من إدارات التنمية والأحياء والنظافة والتجميل، لضبط مخالفات أعمال التشوينات والتحجير المخالفة التي تتم بالأراضي السكنية والصناعية بالمدينة، وتؤدي إلى خلخلة التربة وعدم صلاحيتها للبناء إلا بعد أعمال الإحلال مرة أخرى.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع جميع التشوينات، بكميات تعادل 250م مواد بناء (زلط وسن ورمال)، ورفع التشوينات من المنطقة السكنية 31 ومن أمام ميدان الهدى، مؤكداً الاستمرار في التصدي لتلك المخالفات.

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