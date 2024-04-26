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الزراعة: خطط شاملة لتنمية سيناء والاستثمار في القطاع الزراعي

08:30 م الجمعة 26 أبريل 2024

مشروعات تنمية سيناء

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كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الزراعة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج ومشاريع شاملة، ومن أبرز تلك المشاريع نجد التركيز على تعزيز البنية التحتية وبناء شبكة حديثة من الطرق والمياه، إضافة إلى العمل على توسيع الرقعة الزراعية في شبه جزيرة سيناء.

وكشف الدكتور القرش خلال مداخلة ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الخطط الحالية لوزارة الزراعة تهدف إلى تطوير ما يقارب نصف مليون فدان في سيناء، وتشمل إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا يحتوي على جميع المرافق والأنشطة الزراعية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على الأهمية الاستراتيجية لتنمية سيناء كونها تمثل عنصرًا حيويًا للأمن القومي المصري.

ونوه الدكتور القرش إلى أن عمليات الاستصلاح والزراعة تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، إذ تقدر تكلفة زراعة الفدان الواحد بنحو 300 ألف جنيه.

ولتشجيع المزارعين ودعمهم، أكد الدكتور القرش أن وزارة الزراعة توفر شتلات الأراضي الزراعية مجانًا للمزارعين، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في استصلاح وزراعة مليون فدان في سيناء.

واتساقًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاعات الحيوية وتواجدها في سيناء، أوضح الدكتور القرش أنه تم إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب وتعليم الصيادين في المنطقة، وذلك نظرًا لما تتمتع به سيناء من بحيرات وموارد سمكية غنية كبحيرة البردويل.

تنمية سيناء الزراعة التنمية الزراعية محمد القرش
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