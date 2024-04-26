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المفتي يكشف حكم تحية العلم أو الوقوف أثناء عزف السلام الوطني

08:28 م الجمعة 26 أبريل 2024

الدكتور شوقي علام

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كتب- حسن مرسي:

وضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لتحية العلم والوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، ورد على ادعاءات المتشددين بعدم الجواز.

وقال المفتي خلال استضافته في برنامج "أسأل المفتي" على قناة صدى البلد، إنه وفقًا للشرع الإسلامي وقواعد وأحكام الدين الإسلامي، فلا يوجد حرج أو تحريم في تحية العلم أو الوقوف أثناء عزف السلام الوطني، بل هما وسيلتان فعالتان تعبران عن المحبة والتقدير لرموز الوطن.

وأكد المفتي أن تحية العلم كانت وما زالت وسيلة شائعة ورائجة لإظهار الانتماء وحب الوطن، ولفت الانتباه إلى أن الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها التفصيلية والمقاصد الكلية، وإذا كان حب الوطن مطلوبًا شرعاً، فإن الوسائل المشروعة المعبرة عنه جائزة أيضا، ولذلك فإنه لا ينبغي اعتبار قطعة القماش (العلم) جزءًا مستقلا بحد ذاته، بل يجب النظر إليها كرمز لقيم ومبادئ الوطن.

كما وجه الدكتور شوقي علام رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بأسره بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء مصر الشرفاء في سبيل استعادة كامل أراضي الوطن، والتأكيد على أن يوم تحرير سيناء ويظل علامة فارقة في تاريخ الوطنية المصرية وصياغة دستور عملها القائم على التحدي والقدرة على تجاوز العقبات والمعوقات.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حكم تحية العلم حكم الوقوف أثناء عزف السلام الوطني برنامج أسأل المفتي
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