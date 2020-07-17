وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لأوكرانيا بعقد لقاءات إعلامية مكثفة

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مؤتمرا صحفيًا، مساء أمس، حضره ممثلي وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية الأوكرانية، في ختام زيارته لأوكرانيا والتي تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية مع الجانب الأوكراني لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة بمصر، لاسيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري.

ورد العناني، خلال المؤتمر، على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج، وعن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

وأشار الوزير، إلى حرصه على زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين المتواجدين على الشواطئ وفي الفنادق منهم السائحين الأوكرانيين للاطمئنان منهم على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في المنطقة الخضراء التي تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحي إلزامي في أوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفي هذا الشأن، رحب الدكتور خالد العناني بهذا القرار الذي سيساهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور خالد العناني، لقاءات إعلامية منفردة من بينها لقاءات مع قنوات أوكرانيا 24، وChoice، وStopcor، وChamber media، تحدث خلالها الوزير عن المؤشرات الإيجابية لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتا إلى وصول 41 رحلة طيران من أوكرانيا إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة إلى الغردقة، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واستعرض الوزير، بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتًا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للآثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبا، بالإضافة إلى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضي كافة الأذواق من السائحين.

وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية.

وخلال هذه اللقاءات دعا الدكتور خالد العناني، الشعب الأوكراني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

وحظيت زيارة وزير السياحة والآثار إلى أوكرانيا بتغطية إعلامية موسعة في كافة وسائل الإعلام الأوكرانية، كما أبرزت هذه الوسائل اللقاءات الرسمية والمهنية التي أجراها الوزير خلال الزيارة.​