نائب محافظ القاهرة تقود حملة لرفع الإشغالات ومتابعة المخابز السياحية

كتب- مصطفى صلاح:

شهدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية في عدد من الأحياء لرفع الاشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المنطقة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع أجهزتها التنفيذية بالمنطقة لتكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والقيام بحملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة.

واستمرارًا للحملة و المرور الميداني واصلت الحملة اهدافها برفع اشغالات المحلات التجارية والكافيهات و المقاهي ومخالفات الباعة الجائلين بنطاق حي المقطم بهدف القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري.

ووجهت بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشددة على رفع كافة مخالفات شارع ٩ وشارع صبحي حسين بنطاق حي المقطم وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمحاور والطرق الرئيسية.

وخلال الجولة تم المرور على عدد من المخابز السياحية وأفران بنطاق الحي وذلك بوجود مسئولي التموين لمتابعة الأسعار والأوزان والمواصفات القياسية للمنتجات طبقًا للتعليمات.

وشددت على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومسئولي الأجهزة التنفيذية باستمرار الحملة للمحافظة على الأماكن التي تم رفع الاشغالات منها خالية من أية معوقات تعوق حركة المواطنين وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.