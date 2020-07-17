حدث ليلاً: الرئاسة تعلق على الأزمة الليبية.. والحكم بحبس الفنان محمد رمضان

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر في ليبيا لم يكن إعلان حرب، بل إعلانًا للسلام، من أجل وقف أي تصعيد وأعمال العنف حتى يكون هناك فرصة للمفاوضات وأن يأخذ الحل السياسي طريقة، موضحًا أن هذه الجملة كانت بها عمق شديد جدًا.

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53 وفاة.. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة.

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الحكم بسنة حبس ضد الفنان محمد رمضان في سب وقذف الطيار "أبو اليسر"

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر بعد حكم حبس الفنان محمد رمضان

وجه الطيار أشرف أبواليسر، الشكر للقضاء بعد إدانة الفنان محمد رمضان في القضية المعروفة بـ"الطيار الموقوف".

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زاهى حواس: التوصل لسبب وفاة المومياء الصارخة فى خبيئة الدير البحري

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن حل لغز مومياء المرأة الصارخة فى خبيئة الدير البحري الملكية بالأقصر ، جاء بعد تحليل "DNA"، وصور الأشعة المقطعية، لافتاً إلى وجود مومياء أخرى لرجل صارخ"، مضيفًا: "توصلنا إلى سبب وفاة المومياء الصارخة كشف عالمي مصري تم نشره فى مجلة عالمية".

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ديوان المشايخ والقبائل الليبية: المصير الواحد مع مصر تأكد خلال لقائنا مع الرئيس السيسي

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان مجلس المشايخ والقبائل الليبية، إن وحدة الشعبين المصري والليبي والمصير الواحد للشعبين تأكدت اليوم خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية.

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الكهرباء: من يتجاوز استهلاك أكثر من 650 كيلو شهرياً سيخرج من الدعم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهرياً سوف يخرجهم الدعم، مضيفًا: "اللى هيستهلك أكثر من 650 كيلو فى الشهر هطلع برا الدعم".

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أحد مشايخ القبائل الليبية: الحوار السياسي في ليبيا سيبدأ بطرد المرتزقة وأردوغان

قال الدكتور صالح المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قريبا لقلوب الحاضرين بمؤتمر مشايخ القبائل الليبية في القاهرة.

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تظاهرات في إيران تطالب برحيل النظام.. والشرطة تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين

قال شهود عيان لرويترز إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للمؤسسة الحاكمة تجمعوا في مدينة بهبهان في جنوب غرب البلاد، وأضافوا أن مدنا أخرى تشهد وجودا كثيفا لقوات الأمن.

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تقرير أممي: جائحة كورونا تهدد ما تحقق من نجاح في معالجة الفقر

أفاد تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس بأن وباء فيروس كورونا يهدد بدفع مستويات الفقر إلى ما يصل إلى 10 سنوات إلى الوراء.

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العربية: طائرات مسيرة تركية تقصف الشركة المغذية لليبيا بالماء

نقلت فضائية "العربية" عن مصادر -لم تسمها- في نبأ عاجل بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة تركية قصفت الشركة المغذية لليبيا بالماء.

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"كورونا عربيًا".. مصر تهبط للمركز الرابع في إجمالي الإصابات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي إلى 811 ألفًا، و227 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 14250 حالة.

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